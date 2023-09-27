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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد نصيحته لـ أرمينيا..

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأذربيجاني الأوضاع في قره باج

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي ونظيره الأذربيجاني

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، تطورات الأوضاع في ناجورني قره باج.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية، ناقش الجانبان الوضع في قره باج، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وضمان حقوق وأمن السكان من أصل أرمني في قره باج.

وتمت مناقشة سبل تنفيذ مجموعة الاتفاقيات الثلاثية الموقعة على أعلى مستوى في 2020-2022 بشأن تطوير وإعداد معاهدة السلام بين باكو ويريفان، وترسيم الحدود الأرمينية الأذربيجانية وفتح اتصالات النقل.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وجه في وقت سابق، نصيحة إلى القيادة الأرمنية بتذكر المصير الذي لا تحسد عليه الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد لافروف، ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تخسر أرمينيا روسيا، أن العديد من السياسيين البارزين في يريفان يريدون سيناريو مماثلا ويتطلعون نحو الغرب.

وقال: "كما تعلمون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يريدون خسارة روسيا وتكوين صداقات جديدة".

وأضاف: "إذا اعتمدوا على الولايات المتحدة، كما يتضح من تصريحات العديد من ممثلي القيادة الأرمنية، فربما من الأفضل أن ينظروا إلى التاريخ الحديث، وكيف تعاملت الولايات المتحدة مع أولئك الذين سعوا للانطواء تحت جناحها. مصير كل هؤلاء الأشخاص لا يحسدون عليه على الإطلاق".

وأكد أنه لا يمكن تجاهل مصالح روسيا في جنوب القوقاز من الناحية الجيوسياسية.

وتابع: "من المستحيل تاريخيا وجغرافيا وجيوسياسيا خسارة روسيا بمعنى التجاهل التام لمصالحها في جنوب القوقاز. ولكن بعض القادة في يريفان لديهم مثل هذه الآمال، ويتحدثون عن هذا بشكل مباشر".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ناجورني قره باج القيادة الأرمنية باكو

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