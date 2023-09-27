بالأسود المجسم.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة ملفتة وجذابة وهى تستعرض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل ملحوظ، مرتدية فستانا باللون الاسود مع تسريحة شعر مميزة نالت إعجاب متابعيها.



ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.