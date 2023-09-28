عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 28-9-2023

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".


أسعار  الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الخميس 28-9-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,190 جنيها للبيع و 2,200  جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,503 جنيها للبيع و 2,514 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم
 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,877 جنيها للبيع و 1,886 جنيها للشراء.


 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,460  جنيها للبيع و 1,467 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر
 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,520 جنيها للبيع و 17,600 جنيها للشراء. والأونصة حوالي 77,839 جنيها للبيع 78,194 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو  الذهب حوالي 2,502,857 جنيها للبيع، و 2,514,286 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا


يعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.  
 

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر الأعيرة الذهبية الاسعار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

أطلق النار على نفسه .. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة موظف أنهى حياة أخرى بجامعة القاهرة

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

ترشيحاتنا

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده ؟.. رد حاسم بالأدلة

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وطوكيو.. اليوم

ترامب: بايدن أكثر رئيس فاسد وسأعيد لأمريكا مجدها

أطلق عليها 6 رصاصات .. موظف جامعة القاهرة يلقى نفس مصير ضحيته | القصة الكاملة

المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

الاتحاد الأوروبي يناشد أبل بفتح نظامها البيئي أمام المنافسين 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لورا عماد طليقة شريف منير في فيلم سوق المتعة

فوائد خارقة لشوربة العدس|تعرف عليها

أذهلت الأطباء.. امرأة تشفى بأعجوبة من عدوى مميتة

ملابس ساحرة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ