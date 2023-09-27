بسبب فوكوشيما.. روسيا توجه ضربة جديدة للاقتصاد الياباني

أعلنت روسيا أنها تدرس إمكانية الانضمام إلى الصين في حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد أن أطلقت اليابان مياها مشعة معالجة من محطة فوكوشيما النووية المنكوبة إلى البحر.

وطلبت روسيا من اليابان تقديم معلومات عن اختباراتها الإشعاعية للمنتجات السمكية المصدرة قبل منتصف أكتوبر. حسبما ذكرت “رويترز”.

بداية الأزمة

وكانت اليابان بدأت في إطلاق المياه من محطة فوكوشيما إلى المحيط في شهر أغسطس الماضي، مثيرة انتقادات قوية من الصين. وردا على ذلك، فرضت الصين حظرا شاملا على جميع الواردات المائية من اليابان.

وتقول اليابان إن المياه آمنة بعد معالجتها لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير مشع صعب فصله عن الماء. ثم يتم تخفيفها إلى مستويات مقبولة دوليا قبل إطلاقها. وتؤكد أيضا، أن انتقادات روسيا والصين غير مدعومة بالأدلة العلمية.

ردود الفعل

أثار قرار اليابان استنكارا واسعا في دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، التي تخشى تأثيرات سلبية على بيئتها وصحتها وصناعتها السمكية.

كما أثار قلقا بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم، الذين يشكون في سلامة المأكولات البحرية القادمة من المحيط الهادئ. وأبدى بعض المسؤولين في روسيا تحفظاتهم على قرار الإطلاق، محذرين من خطورة التلوث الإشعاعي على الموارد المائية والأمن الغذائي.

التداعيات

إذا اتخذت روسيا قرار حظر استيراد المأكولات البحرية من اليابان، فإن ذلك سيلحق ضررًا بالاقتصاد الياباني، التي تعتمد على تصدير المأكولات البحرية كمصدر رئيسي للدخل. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين اليابان وروسيا، التي تواجه خلافات قديمة بشأن الجزر المتنازع عليها في شمال المحيط الهادئ.

وقد يشجع ذلك دولا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد اليابان، مما يزيد من عزلتها وضغطها الدولي.