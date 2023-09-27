جامعة حلوان : الاستعداد لإعلان برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل بالعام الجديد.. وقنديل يعلن خبرا مهما للباحثين

جامعة حلوان : الاستعداد لاعلان برامج تدريبية لتاهيل الطلاب لسوق العمل بالعام الجديد

السيد قنديل : نحرص علي تقديم تعليم ذو جودة عالية لطلاب جامعة حلوان

اداب حلوان : خطة لتطوير مهارات الطلاب اللغوية عن طريق المراكز المختلفة

اعلنت جامعة حلوان عن استعدادها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد وسط تجهيزها العديد من البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات و تأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي و متطلبات سوق العمل ، حرصا علي تحقيق التنمية .

و من أهم مراكز جامعة حلوان التدريبية التي تهدف لتاهيل الطلاب لسوق العمل و تنمية مهاراتهم المختلفة مركز اللغات بكلية الآداب و مركز تدريب المدربين Tot .



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة و مركز التدريب بحلوان من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة، والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات لمواجهة تحديات سوق العمل.

أوضحت مها حسنى عميد كلية الآداب أن مركز اللغات بالكلية يقدم العديد من البرامج التدريبية بهدف تنمية مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم حرصا علي اعداد اجيال تلبي متطلبات العصر و ما يحتاجه سوق العمل .

و تابعت عميد كلية الآداب بحلوان انه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

و اشارت الدكتور مها حسني الي أن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارته اللغوية .

وقد أكد الدكتور شادى الكردى مدير مركز اللغات بحلوان أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية .

و تابع مدير مركز اللغات بحلوان ان المركز يعلن بصفة مستمرة عن برامجه التدريبية و انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه المركز اللغات بصورة البطاقة، في اي وقت طوال العام الدراسي ، و نوه الي انه يتم بدء البرامج التدريبية فور اكتمال العدد المقرر قبوله بها .

وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أن برامجه و دوراته التدريبية تشمل :

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل

دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية

دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة

دورات تدريبية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

كما كشفت إدارة المركز انه يتم تقديم العديد من الخدمات الأخرى غير الدورات التدريبية للطلاب و الباحثين وتشمل :

خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها

إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل)

كما نوهت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .