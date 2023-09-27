الجيش الإسرائيلي يُهدّد غزة: لن نتردد في استخدام القوة الكاملة

وجه وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم الأربعاء، رسالة تهديد إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار الحراك الشبابي عند السياج الفاصل.

وقال جالانت “ شهد قطاع غزة تصعيدا في الأيام الأخيرة، من المهم أن نذكر ”العناصر الإرهابية" في غزة بالقوة الحقيقية للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: “لا نريد التصعيد ولا نطمح إلى الحرب، ولكن إذا وصلنا إلى وضع يتطلب التحرك، فإن عملية ”الدرع والسهم"، التي بدأت قبل بضعة أشهر، ستكون بمثابة تذكير لهما".

وأضاف “إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود ”جيش الدفاع الإسرائيلي" للأذى، فلن نتردد في استخدام القوة الكاملة المتاحة لنا، لضمان سلامة المواطنين، واستعادة السلام في القطاع".

وشارك عشرات الشبان الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في فعاليات حدودية شرقي مدينتي غزة وخان يونس جنوباً، استمراراً للحراك الحدودي الهادف للضغط على الاحتلال والوسطاء من أجل إنهاء الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.

وأطلق ناشطون بالونات حارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، فيما أحرق آخرون إطارات السيارات قبالة نقطتي التماس الحدوديتين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حريقين اندلعا في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

واستنفر جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود قبيل بدء الفعاليات، ومع توافد الشباب ، أطلق جنوده على المتظاهرين قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية التي تتعامل ميدانياً مع المصابين عدة إصابات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.