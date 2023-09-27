عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يُهدّد غزة: لن نتردد في استخدام القوة الكاملة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

وجه وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء اليوم الأربعاء، رسالة تهديد إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار الحراك الشبابي عند السياج الفاصل.

وقال جالانت “ شهد قطاع غزة تصعيدا في الأيام الأخيرة، من المهم أن نذكر ”العناصر الإرهابية" في غزة بالقوة الحقيقية للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: “لا نريد التصعيد ولا نطمح إلى الحرب، ولكن إذا وصلنا إلى وضع يتطلب التحرك، فإن عملية ”الدرع والسهم"، التي بدأت قبل بضعة أشهر، ستكون بمثابة تذكير لهما".

وأضاف “إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود ”جيش الدفاع الإسرائيلي" للأذى، فلن نتردد في استخدام القوة الكاملة المتاحة لنا، لضمان سلامة المواطنين، واستعادة السلام في القطاع".

وشارك عشرات الشبان الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في فعاليات حدودية شرقي مدينتي غزة وخان يونس جنوباً، استمراراً للحراك الحدودي الهادف للضغط على الاحتلال والوسطاء من أجل إنهاء الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.

وأطلق ناشطون بالونات حارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، فيما أحرق آخرون إطارات السيارات قبالة نقطتي التماس الحدوديتين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حريقين اندلعا في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

واستنفر جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود قبيل بدء الفعاليات، ومع توافد الشباب ، أطلق جنوده على المتظاهرين قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية التي تتعامل ميدانياً مع المصابين عدة إصابات في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين.

يوآف جالانت الجيش الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة السياج الفاصل الحراك الشبابي الفلسطينيين بالونات حارقة غلاف غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

ترشيحاتنا

كارثة كبيرة..أحمد موسى: تحقيق عاجل في العراق بعد حريق إحدى القاعات شمال البلاد

أول تعليق من روسيا على اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن تكريم النازي الأوكراني

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على لاس بالماس

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء..وتهاجم الإخوان:"تطبيل ايه؟!أنتو اللي بتبقضوا كل ما تشتموا

دقائق معدودة.. أحمد موسى: وحدات إصدار شهادات الأحكام عن بعد طفرة بوزارة العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش منها نهائي.. احذر.. نوع من الجبنة يسبب أمراض السمنة والسكر والكلي

كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

في اليوم العالمي للسعار.. أعراض تظهر على الشخص المصاب

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

فيديو

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ