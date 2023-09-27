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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بالمسجد الجديد

اوقاف دمياط
اوقاف دمياط

 

تقدمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و شعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء و الأمن والأمان،  هذا وقد أقامت مديرية الاوقاف احتفالية بهذه الذكرى العطرة بالمسجد الجديد بمدينة دمياط حضرها الأستاذ إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد هيثم الدكرور مأمور قسم أول دمياط و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و لفيف من قيادات الاوقاف والازهر الشريف....

فيما وقد تضمن الاحتفال ابتهالات وتواشيح دينية،  كما القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة جاءت حول صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهمية الاقتداء بسنته وخصاله الشريفة وفضل الصلاة على رسولنا الكريم ، كما أكد خلالها على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الطاعات.

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