الاعتذار السبب .. اتحاد الكرة يوجه صدمة للزمالك

علق الإعلامي أحمد حسن عن قرار وليد العطار الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم لعب الزمالك مباراة السوبر امام الاهلي وذلك بعدما انسحب نادي الزمالك من مباراه السوبر في العام السابق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"وليد العطار: الزمالك لن يشارك في بطولة السوبر بعد اعتذاره عن المشاركة في نسخة الموسم الماضي".

يذكر ان نادي الزمالك تقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وطالب باحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.