نقيب الصحفيين يرد على خليفة: "تحتاج قراءة قانون النقابة أكثر من مرة"

رد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصريحات عبد الرؤوف خليفة برفضه الانصياع للتحقيق وأن مجلس النقابة لا يملك تحويله للتحقيق قائلا إن مجلس النقابة يملك تحويل أي شخص للتحقيق داخل النقابة بما فيهم نقيب الصحفيين نفسه.

خالد البلشي يرد على عبد الرؤوف خليفة

وأضاف "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه كان قادر والمجلس كان قادر على توجيه عقوبة لفت النظر للعضو عبد الرؤوف خليفة، ولكن لم يتم فعل ذلك، موضحا أن القانون واضح أمام الجميع.

وتابع نقيب الصحفيين، أن يجب على الأستاذ عبد الرؤوف خليفة أن يقرأ قانون نقابة الصحفيين أكثر من مرة، ليعلم ما هي القوانين، "ده عضو جمعية عمومية ولازم يبقى عارف القوانين كويس خلال الفترة اللي جاية".

واستكمل، أن عبد الرؤوف خليفة لا يعلم قانون النقابة وعليه مراجعته من جديد، رافضا ما قيل حول نقابة الصحفيين من اتهامات من قبل الأخير.