أحد أبطال معركة الدبابات: ذهبنا لتدريب الجيش الليبي على القتال بعد ثورة سبتمبر

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، إنه بعد تخرجه من درسة الصاعقة في إنشاص، تم توزيعه على كتيبة 133 صاعقة، وكان موقعها في منطقة التينة في مواجهة العدو على غرب القناة، وذلك في شهر 7 سنة 1970.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التدريبات كانت في أكثر من منطقة، من أبو صوير إلى فايد إلى الفيوم، ثم توجهت الكتيبة إلى ليبيا لتدريب الجيش الليبي بعد ثورة الفاتح من سبتمبر.

فتح ثغرة الدفرسوار.

وذكر أنه بعد العودة من ليبيا في أبريل 1973 انضم لتشكيل المجموعة 139 صاعقة في منطقة الهرم بالجيزة، والتي تضم 4 كتائب تحت قيادة اللواء أحمد أسامة إبراهيم، وظللنا في الهرم حتى يوم 17 أكتوبر بعد العبور وفتح ثغرة الدفرسوار.