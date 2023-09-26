الليلة.. أحد أبطال معركة "أبو عطوة" يكشف لـ"الباز" كواليس حرب أكتوبر

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، في الحادية عشر مساء، العريف عباس محمد أبو العباس العقاد، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" في حرب أكتوبر.

يكشف "ابو العباس" كواليس معركة أبو عطوة وتحطيم دبابات العدو، وعملية نصب الكمائن لملاقاة المتقدم من العدو تجاه الإسماعيلية.

ويتحدث العريف عباس عن كواليس تعرضه للإصابة برصاصة في صدره أثناء المعركة خلال حرب السادس من أكتوبر.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور ..