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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيسنجر يكشف حجم كارثة إسرائيل في حرب أكتوبر المجيدة وتفوق الجيش المصري الكاسح

حرب أكتوبر المجيدة
حرب أكتوبر المجيدة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والأشهر هنري كيسنجر للصحف العبرية عن حرب أكتوبر 1973، كاشفا هول ما جرى لإسرائيل وانهيار قادتها أمام قوة الجيش المصري.

قاد كيسنجر وزارة الخارجية الأمريكية خلال في الفترة من 1973 إلى عام 1977.

وقال كيسنجر إن الجيشين المصري والسوري، هجما بقوة وصنعا تفوقا ونصر في بداية الحرب، وأمام هذا كانت واشنطن تريد منع الانتصار العربي.

وأضاف: "كان مشهد المعركة مختلفاً تماماً عما تخيَّله الخبراء الأمريكيون، فحين اندلع الهجوم، تمكَّن المصريون من اختراق خط بارليف والعبور بأكثر من 100 ألف جندي، ونحو 400 دبابة، ووحدات قوات خاصة إلى سيناء، وإقامة عدة جسور على القناة".

وكشف أن الجيش الصهيوني كان يخسر يوميا نحو 200 جندي، وأن مصر أسرت كثيراً من جنود الخطوط الأولى.

وذكر بوضوح أن الاحتلال أصابته صدمة من هول القوة المصرية.

وأكد أن الأمر تجاوز كل التوقعات، ما جعل وزير الدفاع موشيه ديان ورئيسة الوزراء جولدا مائير على حافة الانهيار.

ولفت إلى أن تدخل أمريكا في الحرب بقوة هو فقط من أنقذ إسرائيل.

 

 

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