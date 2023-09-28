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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قارب Candela C-8 الكهربائي يحطم الرقم القياسي العالمي.. فيديو

صدى البلد

لا تقوم شركة القوارب السويدية Candela بنقل التنقل الكهربائي إلى البحار فحسب، بل إنها تحطم أيضًا الأرقام القياسية العالمية على طول الطريق، حيث سجلت الطائرة Candela C-8 رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا الأسبوع الماضي، من خلال قطع 420 ميلًا بحريًا، أو 483 ميلًا في 24 ساعة فوق الممرات المائية الداخلية حول ستوكهولم.

قارب Candela C-8 الكهربائي يحطم الرقم القياسي العالمي، ويغطي 483 ميلاً في 24 ساعة

أبحر القارب من ميناء فريهامنين في العاصمة في يوم ملبد بالغيوم، حيث ارتفع فوق الماء بفضل القارب المحلق القابل للنشر، وهي هياكل تشبه الأجنحة أسفل القارب تعزز الأداء والكفاءة، والمراوح المزدوجة المضادة للدوران. يتم تشغيل C-8 بواسطة Polestar، باستخدام نفس حزمة البطارية التي تبلغ 69 كيلووات في الساعة من Polestar 2 الكهربائية Fastback.

 

بفضل بطارية Polestar، تدعي كانديلا أن C-8هو القارب الكهربائي الأطول مدى في السوق بفارق كبير، وربما من بين القارب الأكثر تكلفة بسعر يبدأ من 395000 دولار قبل الضرائب والرسوم في الأمريكتين، هناك أيضًا إصدار C-8 Polestarيبدأ بسعر ضخم يبلغ 450 ألف دولار.

قارب Candela C-8 الكهربائي يحطم الرقم القياسي العالمي، ويغطي 483 ميلاً في 24 ساعة

تدعي العلامة التجارية السويدية أن قاربها يبلغ مداه 66 ميلاً بشحنة واحدة وسرعة إبحار تبلغ 23 ميلاً في الساعة. لتحقيق الرقم القياسي، قام البحارة بالدراجة لمدة 45 دقيقة بسرعة قصوى تبلغ 31 ميلاً في الساعة بين الشحنات لمدة 24 ساعة. وفي مقطع فيديو منفصل، أوضحت العلامة التجارية أن الكفاءة تبلغ كيلووات/ساعة واحدة لكل ميل بحري بسرعة 23 ميلاً في الساعة.

 

للحصول على الرقم القياسي العالمي، استخدمت طائرة C-8الشحن السريع بالتيار المستمر بفضل بطارية Voltpack المحمولة وشاحن التوصيل من Northvolt.

 

وبلغ إجمالي تكلفة الكهرباء 127 دولارًا، في حين أن القارب التقليدي الذي يعمل بالوقود الأحفوري سيكلف 1483 دولارًا، وفقًا للعلامة التجارية، وكان من الممكن أن ينبعث من القارب العادي حوالي 3935 رطلاً من ثاني أكسيد الكربون على مسافة 483 ميلاً. 

 

ينبعث من محرك C8 ثاني أكسيد الكربون بنسبة 99 بالمائة أقل 38.3 رطل فقط، وفقًا لمزيج الكهرباء السويدي القياسي.

 

وكان حامل الرقم القياسي السابق عبارة عن سفينة كهربائية بقوة 740 حصانًا بنتها شركة الكهرباء البحرية الكندية فولتاري إلكتريك، والتي قطعت مسافة 91 ميلًا في تغيير واحد من فلوريدا إلى جزر البهاما.

Voltpack Polestar Polestar 2 Candela Candela C-8

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