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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام

صدى البلد

 


أجرى الدكتور أشرف  صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا باللاعب أشرف فوله بطل العالم السابق في كمال الاجسام للاطمئنان على حالته الصحية.


أكد الوزير للاعب علي اهتمامه ومتابعته الدقيقه لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين بوزارة الشباب والرياضة لحالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.


وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد اطلع في وقت سابق على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً  لاجراء جراحة زراعة الكلى.


موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.


 

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