أبو العباس: صدرت لنا أوامر 19 أكتوبر بإبادة القوات الإسرائيلية في الثغرة

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة الدبابات في أبو عطوة خلال حرب أكتوبر، إن كتيبته وصلت يوم 17 أكتوبر بعد غروب الشمس إلى منطقة القصاصين، فأدركوا أن مهتهم ستكون في الإسماعيلية، ومع فجر 18 أكتوبر سمهنا أصوات الحرب الحقيقية، والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تمطر العدو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه مع غروب شمس يوم 18 أكتوبر تحركنا لملاقاة العدو في الإسماعيلية، وكان العدو يضرب ضربا عشوائيا، فتوزعنا في الجناين وشكلنا مجموعات، دون دعم من الاستطلاع حتى نرسم الخطة، وظللنا طوال الليل، ثم انسحبنا في الصباح عند مبنى هيئة قناة السويس، حتى يتم الاستطلاع مهمته.

القضاء على القوات الإسرائيلية

وأوضح أنه في صباح يوم 19 أكتوبر عرفنا أن الأوامر صدرت لنا بالقضاء على القوات الإسرائيلية في الثغرة، وذهبت مجموعات الاستطلاع لتعرف عدد القوات الإسرائيلية، واستشهدوا جميعا، وذهبت مجموعات أخرى فعادت وأبلغتنا بحجم القوات الإسرائيلية الضخم، فتغيرت الخطة من إبادتها إلى إعداد كمائن لمنع تقدم العدو، وبدأنا الاشتباك يوم 22 أكتوبر مع شروق الشمس.