العريف أبو العباس: كنت أحب الصاعقة ولم أكمل فرقة القفز بسببها

قال العريف عباس محمد أبو العباس أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إن بعد حصوله على فرقة الصاعقة كانوا يريدون إعطائه فرقة قفز وتطبيق مظلات 143، مؤكدًا انه كان يحب الصاعقة جدًا.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كان مدربنا في هذه الفرقة نجل وزير المالية في هذا الوقت عبد المنعم القيسوني، ووقتها أردت العودة إلى الصاعقة".

توزيعي جاء على الكتيبة 133 صاعقة



وتابع: "رجعت الصاعقة وحصل ضرب على مدرسة الصاعقة في انشاص عام 1970 ونقلونا إلى منطقة العامرية، وتوزيعي جاء على الكتيبة 133 صاعقة في غرب القناة".