المتحدة للرياضة تكرم النادي الأهلي الأكثر تتويجا بالسوبر المصري

شهد حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام بدولة الإمارات الشقيق، حصول النادي الأهلي على جائزة الفريق الأكثر تتويجاً ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة.



وتسلم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة الفريق الأكثر تتويجا بالسوبر المصري ، من قبل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى وسيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن و جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.



كما فاز النادي الأهلي بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري أيضا.