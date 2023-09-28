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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوات ثقافية وفكرية في ثالث أيام معرض دمنهور للكتاب.. اليوم

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، اليوم الخميس، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، على هامش معرض دمنهور السادس للكتاب، المقام حاليا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور.


ومن أبرز الفعاليات التي تقام على مدار اليوم، ندوة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وندوة  منتدى قادة مبدعين للثقافة والفنون، وندوة الثقافة المصرية الهوية والجذور، وقراءات سردية لمجموعة من أدباء البحيرة.


كما تقام مجموعة من الورش الفنية للأطفال داخل مخيم الطفل في المعرض، وكذلك مجموعة من الفعاليات الفنية بالمسرح الروماني في مكتبة مصر العامة.


وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الفعاليات الثقافية والفنية معرض دمنهور السادس للكتاب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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