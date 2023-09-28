العريف أبو العباس يكشف تفاصيل معركة "أبو عطوة" وتفجير دبابات العدو في أكتوبر

قال العريف عباس محمد أبوالعباس، أحد أبطال معركة "أبو عطوة" في حرب أكتوبر، إن الطيران الإسرائيلي كان يضرب بشكل عشوائي على منطقة الجنانين بالإسماعيلية، وكانوا يختبئون بالحفر البرميلية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدو اقترب منهم وظهرت الدبابات لهم ولكنها اكتشفت وجودهم من خلال تحرك أحد الجنود فبدأت الدبابات تعود للخلف وكانت تهرب في البوص.

وتابع، أنه أخبر قائده الرائد إبراهيم حسن السنان، في ذلك الوقت بهروب الدبابات وطلب منه أن يستقر في مكانه فأخبره انه سيتصدى لهم وقام بالضرب عليهم هو وزميله حسن عثمان، وكانت المسافة بينهم 30 مترًا، وانفجرت الدبابات ولكنه أصيب وأخذ طلقة في صدره ووقع على الأرض، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يأخذ أسير من العدو للثأر لزملائه.

تنقله للمستشفى بعد نصف ساعة.

وأشار إلى أن زميله كان يساعده وطلب منه أن يتركه ووقتها قابل اللواء حامد محمد الشعراوي، والذي أصبح قائد حرس الرئيس مبارك، وأبلغه أن قائد السرية استشهد والدبابات تم تفجيرها وذهب هو لمقابر أبوعطوة ونام وقال وقتها لنفسه "لو السر الإلهي خرج اندفن فيها"، قبل أن تعثر عليه القوات وتنقله للمستشفى بعد نصف ساعة.