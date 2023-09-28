ألمانيا .. مداهمات واسعة عقب حظر جماعة يمينية متطرفة

نفّذت الشرطة الألمانية مداهمات في أنحاء البلاد، الأربعاء، إثر حظر نشاط جماعة يمينية متطرفة وصفتها بأنها "منظمة أشبه بطائفة، عنصرية ومعادية للسامية" تسعى إلى تلقين الأطفال الأيديولوجيا النازية.

واقتحمت الشرطة 26 شقة يملكها 39 عضوًا في شبكة "أرتجيمانشافت" في 12 ولاية من بينها: بافاريا، وبادن، فورتمبيرج، وبراندنبورج.

وقالت وزارة الداخلية، إن المنظمة تضم نحو 150 عضوًا ولها صلات بجماعات يمينية متطرفة عدة، وإنها تستخدم غطاء "معتقدًا جرمانيًا زائفًا بالله لنشر رؤيتها للعالم التي تنتهك الكرامة الإنسانية"، مشيرة أنها سعت كذلك إلى "إقناع الشباب بتبني نظرياتها العرقية، باستخدام أدبيات الحقبة النازية، وكانت تدير مكتبة على الإنترنت تسعى إلى نشر التطرف وجذب أعضاء جدد".

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "هذه ضربة أخرى للتطرف اليميني، وللمحرّضين الفكريين الذين ما زالوا ينشرون الأيديولوجيات النازية".

وأضافت: "حاولت هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حشد أعداء جدد للدستور من خلال التلقين المثير للاشمئزاز للأطفال والشباب".

يشار إلى أن ألمانيا حظرت مجموعة من المنظمات اليمينية المتطرفة، في الأشهر الأخيرة، ففي الأسبوع الماضي، حظرت الفرع المحلي لمجموعة "هامرسكينز" للنازيين الجدد ومقرها الرئيس في الولايات المتحدة والمعروفة بتنظيم حفلات موسيقى الروك العنصرية البيضاء.

وانتمى نحو 38800 شخص إلى الطيف اليميني المتطرف في ألمانيا، العام 2022، وفق تقرير قدمته وكالة الاستخبارات الداخلية الفدرالية، في يونيو، بارتفاع من 33900، العام 2021، كما ارتفع عدد من يُعتبرون عنيفين من هؤلاء من 13500 إلى 14 ألفًا.