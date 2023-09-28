بفستان كب .. درة تشعل السوشيال ميديا بجمالها

شاركت الفنانة درة، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام.

وخطفت درة أنظار جمهورها بأطلالة جذابة أنيقة بفستان كب باللون الابيض و الاسود ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

ومن أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي، حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.