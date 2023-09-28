عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بايدن أكثر رئيس فاسد وسأعيد لأمريكا مجدها

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن خلفه الرئيس جو بايدن، يعد أكثر الرؤساء فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال كلمة في ميشيجان وسط إضراب لعمال صناعة السيارات: "الكثير من الأمريكيين لا يحصلون على التقدير الذي يستحقونه أود مستقبلا يحمي العمالة الأمريكية وليس العمالة الأجنبية فنحن  نريد مستقبلا اقتصاديا لمصلحة أمريكا وليس لحماية دول أجنبية تخدعنا".

وتابع الرئيس السابق: " تحت إ

اتهامات جديدة بالاحتيال المالي لـ ترامب واثنين من أبنائه |فيديو

أظهر تأييده لهم.. ترامب يستغل ناخبي الطبقة العاملة في ميشيجان

دارة بايدن تُسلب حقوق العمال الأمريكيين، بايدن كان أمس في ديترويت للحديث مع العمال المضربين لكن بلا هدف ولا رؤية".

وأردف قائلاً إن "بايدن ببيع الولايات المتحدة للصين وللمتطرفين باسم البيئة والحزب الديمقراطي لا يعرف ما يجب فعله، وأنا الرئيس الذي سيعيد لأمريكا مجدها".

وبعد قليل، سيتواجه ستة رجال وامرأة على منصة "فوكس بيزنيس" في ثاني مناظرة للحزب للجمهوري من أجل ترشيح أحدهم في سباق الانتخابات الرئاسية.

 

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترامب دونالد ترامب بايدن الرئيس جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضحية جريمة المهندسين: المتهم ضمني إليه وكان عايز يدخلني المحل بالعافية

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

راحوا يقبضوا عليه لقوه ميت.. المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة ينهي حياته

أطلق النار على نفسه .. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة موظف أنهى حياة أخرى بجامعة القاهرة

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

ننشر صورة المتهم بإنهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

موضوعات متعلقة

اتهامات جديدة بالاحتيال المالي لـ ترامب واثنين من أبنائه |فيديو

أظهر تأييده لهم.. ترامب يستغل ناخبي الطبقة العاملة في ميشيجان

ترشيحاتنا

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده ؟.. رد حاسم بالأدلة

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وطوكيو.. اليوم

ترامب: بايدن أكثر رئيس فاسد وسأعيد لأمريكا مجدها

أطلق عليها 6 رصاصات .. موظف جامعة القاهرة يلقى نفس مصير ضحيته | القصة الكاملة

المغرب يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

الاتحاد الأوروبي يناشد أبل بفتح نظامها البيئي أمام المنافسين 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لورا عماد طليقة شريف منير في فيلم سوق المتعة

فوائد خارقة لشوربة العدس|تعرف عليها

أذهلت الأطباء.. امرأة تشفى بأعجوبة من عدوى مميتة

ملابس ساحرة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

بعد حلاقة شعرها زيرو.. فيديو مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي

خريطة .. العالم الهولندي يرد على منتقديه بهذه الطريقة/ فيديو جراف

«الأزمة قرّبت تنتهي».. بشرة خير من السيسي للشعب خلال احتفالية المولد النبوي|فيديوجراف

حقيقة رحيل كولر وتهديد كهربا.. أزمات الأهلي تتصدر التريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ