ترامب: بايدن أكثر رئيس فاسد وسأعيد لأمريكا مجدها

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن خلفه الرئيس جو بايدن، يعد أكثر الرؤساء فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب خلال كلمة في ميشيجان وسط إضراب لعمال صناعة السيارات: "الكثير من الأمريكيين لا يحصلون على التقدير الذي يستحقونه أود مستقبلا يحمي العمالة الأمريكية وليس العمالة الأجنبية فنحن نريد مستقبلا اقتصاديا لمصلحة أمريكا وليس لحماية دول أجنبية تخدعنا".

وتابع الرئيس السابق: " تحت إ

دارة بايدن تُسلب حقوق العمال الأمريكيين، بايدن كان أمس في ديترويت للحديث مع العمال المضربين لكن بلا هدف ولا رؤية".

وأردف قائلاً إن "بايدن ببيع الولايات المتحدة للصين وللمتطرفين باسم البيئة والحزب الديمقراطي لا يعرف ما يجب فعله، وأنا الرئيس الذي سيعيد لأمريكا مجدها".

وبعد قليل، سيتواجه ستة رجال وامرأة على منصة "فوكس بيزنيس" في ثاني مناظرة للحزب للجمهوري من أجل ترشيح أحدهم في سباق الانتخابات الرئاسية.