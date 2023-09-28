رغم تصاعد التوترات.. اليابان تؤكد استمرار توافد السياح الصينيين بكثافة إلى طوكيو

قال مدير وكالة السياحة اليابانية، إيشيرو تاكاهاشي اليوم الخميس، إن تصريف مياه المعالجة النووية من محطك فوكوشيما في البحر، سيكون له تأثير محدود على السياح الصينيين الوافدين إلى طوكيو.

ووفقًا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عقد إيشيرو تاكاهاشي مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء، للتعبير عن آرائه حول تأثير تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية في البحر على السائحين الصينيين المسافرين إلى اليابان.

وقال تاكاهاشي، إن إدارة السياحة الوطنية اليابانية سألت وكالات السفر الصينية عن حجوزات السفر إلى اليابان خلال عطلة العيد الوطني الصيني، ونتيجة لذلك، ردت بعض وكالات السفر بأن عدد الحجوزات تجاوز مستوى نفس الفترة من عام 2019.