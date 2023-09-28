حكومة دبي تخفض الدين العام إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن مكتب الدين العام في الإمارات أن حكومة دبي نفذت خطة لخفض الدين عبر ‏سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة.‏



وخلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية، وبتوجيهات ‏حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد، نجحت حكومة دبي في تخفيض الدين العام ‏بواقع 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.‏



وأضاف المكتب أن الالتزامات المالية تم سدادها عبر أدوات تتضمن:‏



‏3.3 مليار درهم صكوك إسلامية

‏5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية

‏20 مليار درهم جزء من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات ‏العربية المتحدة المركزي.‏