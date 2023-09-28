حكومة دبي تخفض الدين العام إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن مكتب الدين العام في الإمارات أن حكومة دبي نفذت خطة لخفض الدين عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة.
وخلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية، وبتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد، نجحت حكومة دبي في تخفيض الدين العام بواقع 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأضاف المكتب أن الالتزامات المالية تم سدادها عبر أدوات تتضمن:
3.3 مليار درهم صكوك إسلامية
5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية
20 مليار درهم جزء من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.