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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حكومة دبي تخفض الدين العام إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي

صدى البلد

أعلن مكتب الدين العام في الإمارات أن حكومة دبي نفذت خطة لخفض الدين عبر ‏سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة.‏


وخلال عام ونصف من إنشاء مكتب الدين العام التابع لدائرة المالية، وبتوجيهات ‏حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد، نجحت حكومة دبي في تخفيض الدين العام ‏بواقع 29 مليار درهم ليصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.‏


وأضاف المكتب أن الالتزامات المالية تم سدادها عبر أدوات تتضمن:‏


‏3.3 مليار درهم صكوك إسلامية
‏5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية
‏20 مليار درهم جزء من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات ‏العربية المتحدة المركزي.‏

الالتزامات المالية الدين العام العربية المتحدة التمويلات الامارات

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