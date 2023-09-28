محافظ الإسكندرية يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الإدارات بالأحياء والجهات المعنية لإزالة أية معوقات وحل المشكلات التي تواجه المواطن لتحقيق الإنجازات اللازمة التي تصب في صالح الشارع السكندري.



وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، أكد رئيس حي شرق أحمد حبيب خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للحي بحضور جميع الإدارات المختصة، أن المواطن هو الأساس في المقام الأول وعلى جميع الإدارات بالحي اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحته.



وناقش رئيس الحي خلال الجلسة العديد من الموضوعات التي تهم المواطن السكندري من صرف صحي وصحة وتموين وتعليم ومدى استعداد المديريات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد والعمل على التنسيق فيما بينها لزيادة الرقابة على المراكز التعليمية، فضلا عن التأكيد على حملات ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية وتحديث بطاقات التموين والاهتمام بمنظومة النظافة واستعدادات شركة الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا.