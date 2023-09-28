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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الزراعة اللبناني لـ «صدى البلد»: العرب لا ينقصهم سوى الهمة والرؤية والإرادة لتحقيق الأمن الغذائي

وزير الزراعة اللبناني
وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن

وجه وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التهنئة لكل المزارعين العرب بمناسبة يوم الزراعة العربي.

وقال حسن، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" خلال مشاركته في الاحتفال بيوم الزراعة العربي، إن هذا اليوم يأتي ومعه حالة من الحراك لجامعة الدول العربية في ملف الأمن الغذائي العربي، والتي استضافت اجتماعا لوزراء الزراعة العرب يؤسس لتعاون عربي حقيقي، وبعدها الاحتفاء بيوم الزراعة العربي.

وأضاف وزير الزراعة اللبناني، أن هذا الحراك الكبير يدل على أن العرب في هذا الأيام بحاجة إلى تأسيس رأي عام جديد يقول إننا قادرون بالزراعة على فعل ما لم نفعله بالسياسة، وما فرقته السياسة قد يكون من الأجدى أن يجمعه السعى لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأوضح أن الدول العربية في سبيل سعيها لتحقيق الأمن الغذائي العربي، لا تحتاج إلا الهمة والرؤية والإرادة وهى تحتاج إلى قيادة حكيمة، والتي أصبحت موجودة وتنظر بموضوعية وواقعية سياسية للمصالح العربية لتحقيق التعاون المشترك وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأشار الحاج حسن، إلى أن العودة العربية العربية مؤسس مركزي في أي خيار للأمة والأمن الغذائي أهم الضروريات التي تحتاجها الأمة العربية، فلا يعقل أن نستورد كل احتياجاتنا في الوقت الذي تمتلك فيه منطقتنا العربية مساحات شاسعة تبدأ من السودان وصولا إلى لبنان مرورا بمصر والخليج العربي، لذا فإنه يجب علينا أن نستثمر كل طاقتنا الشبابية ومواردنا الطبيعية لصالح أمننا الغذائي العربي.

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