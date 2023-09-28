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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة الفيوم تحصد المركز الثاني لسلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي

معامل مياه الفيوم
معامل مياه الفيوم المركزية

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة مياه الفيوم حصول الشركة على المستوى الثاني في تقرير أداء الشركات التابعة لسلامة ومأمونية مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحي عن العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ضمن ٢٥  شركة تابعة على مستوى الجمهورية. 

وأوضح النجار قيام الشركة القابضة للمياه برئاسة المهندس ممدوح رسلان بإعداد هذا التقييم كل عام لقياس أداء الشركات بناءً على عدد من المؤشرات مثل عدد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وخطط مأمونية الصرف الصحي المعتمدة، كذلك ما تم إنجازه من المستهدف الذي يتم تحديده كل عام، واستجابة الشركات للمكاتبات والإرشادات العامة، وتوافر المخصص المالي وإدارته، ومؤشرات أخرى.

وأشار إلى حصول الشركة على المستوى الأول في نفس التقرير  في المؤشر العام لمأمونية مياه الشرب، وهو ما يعكس تضافر فريق العمل من جهات داخلية وجهات خارجية (مثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وجهاز شئون البيئة، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة) من أجل تطبيق خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وتنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عنها والتي تهدف لإدارة وتقليص المخاطر المؤثرة على مياه الشرب خلال المراحل المختلفة عبر سلسلة إمدادات مياه الشرب.

وأوضحت  الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب هي خطط يتم إعدادها وتطبيقها لإدارة المخاطر المتعلقة بموارد مياه الشرب من المصدر ومرورًا بمحطة التنقية وشبكات التوزيع وانتهاءً بمجتمع المستهلكين، وخطط مأمونية تداول الصرف الصحي أيضًا خطط توضع لتقييم وإدارة المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالصرف الصحي خلال مراحل معالجته والتخلص الآمن منه.

 

 

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