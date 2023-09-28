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منوعات

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

خبيرة أمريكية توثق
خبيرة أمريكية توثق انبهارها بـ 3 أمور في سورة النحل

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق فيه الخبيرة الأمريكية في تربية النحل، مكاي أورتن، انبهارها بتوصيف القرآن الكريم للأدوار التي يقوم بها النحل داخل الخلية والمملكة. 

خرجت مكاي أورتن التي تعمل في تربية النحل بولاية كاليفورنيا منذ 10 سنوات في مقطع الفيديو وهي تحمل نسخة مترجمة من القرآن الكريم ثم فتحتها على سورة النحل حيث بدأت في قراءة آيات منها. 

سورة النحل 

وأوضحت خبيرة تربية النحل الأمريكية في بداية مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”: "سمعت أن هناك سورة في القرآن عن النحل، لذا أحببت التحقق من ذلك، وهذا ما وجدته، السورة رقم 16 وتسمى النحل.. القرآن يحترم النحل بشدة".

وأضافت الأمريكية مكاي أورتن: “توجد 3 أشياء رئيسية أعجبتني، أولا: حديث القرآن عن اختلاف ألوان العسل، حيث جاء في ذلك: (يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ).

في هذا السياق عرضت المُربية الأمريكية لقطات حقيقة توثق بالفعل اختلاف ألوان العسل ودرجاته، مُعلقة: "قال ألوان العسل المختلفة، يا رفاق تعلمون أنني أحب هذا، كما أن العسل طعام ساحر جدًا".

وواصلت الخبيرة في تربية النحل: “ثانيا: محاكاة حياتك بعد العسل وكأن الرسالة: أن تكون مجتهدًا ومتفانيًا مع  منزلك الذي يعد بمثابة ”خلية" وعائلتك التي تعد بمثابة “مُستعمرة”، إضافة إلى أنه لا توجد وظيفة صغيرة جدا وهناك حاجة للجميع وهذه تعبيرات جميلة جدًا".

خبيرة أمريكية 

تابعت الخبيرة الأمريكية مكاي أورتن: "ثالثا، وهذا أمر رائعا جد، أن القرآن كتب في الأصل باللغة العربية وفي اللغة العربية هناك أفعال مؤنثة ومذكرة، والأفعال التي استخدمها القرآن في وصف النحلة في البناء والأكل والبحث عن الطعام والعمل، كانت كلها أفعال مؤنثة".

وفسّرت خبيرة تربية النحل ذلك: "عندما كتب القرآن لم يكن هناك علم عن النحل، سواء النحل أو النحل العامل حيث تأتي الأنثى  في المقام الأول، لذلك يقول الكثير من الناس إن هذا يعد إشارة واحدة وطريقة بسيطة يمكننا من خلالها معرفة أنه كتاب مُلهم كتبه الله سواء كنت صاحب دين أو علماني فمن الممتع دائما التعرف على النحل". 

وفي الختام، عنونت الخبيرة الأمريكية مقطع الفيديو الخاص بها بطلب إلى مشاهديه، قالت فيه: “إذا كنت تعرف أكثر مني ولديك أي معلومات أخرى ضعها في التعليقات، أحب أن أقرأها”.

 

 

 

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