ضبط سائق أتوبيس طمس لوحاته للهرب من مخالفات الرادرات

فكر سائق أتوبيس نقل عام في حيلة شيطانية للتهرب من مخالفات الردارات بقيامه بطمس اللوحات المعدنية الا انه تم رصده وضبطه ، بعد تداول منشور بالواقعة عبر "فيس بوك" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها مقيم بمحافظة القليوبية .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.