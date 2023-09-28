رئيس مياه الشرب بالجيزة: رصد 2200 وصلة خلسة خلال شهر أغسطس

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم رصد خلال الحملات التي شنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في شهر أغسطس، ١١٧٠ وصلة بمناطق: أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط، ٣٠٠ وصلة بمنطقة الهرم، ١٣٠ وصلة بمنطقة الكيت كات، ٣٦٠ وصلة بالصف وأطفيح، ٢٤٠ وصلة بصفط اللبن وكرداسة.

ونوه "بدوي"، بأن الحملات التي شنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أسفرت أيضا عن رصد ٢٢٠٠ وصلة مياه شرب وصرف صحي خلسة، بكافة مدن وقرى محافظة الجيزة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيراُ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين، وإتمام شروط التصالح وفقاً للائحة الشركة.

ولفت إلى التأثيرات السلبية للتعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، موضحاً أن توصيل المياه بطريقة غير قانونية وفنية صحيحة يتسبب في تلوث المياه، ونقص جودة وكميات المياه المفترض وصولها لجمهور عملاء الشركة.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن مرفقا مياه الشرب والصرف الصحي ملك كل مواطن، لافتاً إلى الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها الدولة في سبيل توفير كوب مياه نظيف لكافة المواطنين، منوهاً على على أن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات، مؤكداً على استمرار حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.