لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

توافد أعضاء مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

نواب حزب الشعب الجمهوري

كما حرص عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري على التواجد منذ الصباح لتوقيع نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وتستمر الأمانة العامة لمجلس النواب فى تلقي نماذج التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل من أعضاء المجلس

وتننص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.