"كذبة كاملة".. الصين تتهم أمريكا بتشويه سمعتها لتبرير توسعها العسكري

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الولايات المتحدة تتجاهل الحقائق وتصدر تقارير مضللة سنة بعد سنة لتبرير توسعهاالعسكري ونزعتها العسكرية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تقرير البنتاجون عن دفاعالصين كذبة كاملة. مشيرا إلى أن الصين تعارضه بشدة.

وأضاف، أن الكذبة التي تتكرر ألف مرة لا يمكن أن تصبح حقيقة.

وتابع وو تشيان، يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذا الخداع الذاتي حتى لا تجد نفسها في مستنقع الأوهامالذي لا تستطيع الهروب منه.

وقال الناطق باسم الدفاع الصينية، أنه فيما يتعلق بالمحتويات المحددة للتقرير، فإن الصين سوف تدحض كل نقطة مننقاطه بعد نشره.

وجاء ذلك ردًا على خطط البنتاجون في أكتوبر من هذا العام، حيث ستنشر تقرير سنوي حول التحديث العسكري فيالصين واستراتيجية الدفاع الوطني.