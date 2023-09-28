كله بالإقناع| حجازي: مش هنفاجئ المصريين تاني.. وانتهى عهد القرارات "الفوقية"

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صناعة المنهج عملية علمية يتم وضعها بمواصفات تلائم التقدم الموجود حاليا، وسيكون ذلك الشغل الشاغل للدولة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لابد أن تلائم المناهج طبيعة الطالب والمجتمع الذي يعيش فيه، وتوضع المناهج وفقا لمصفوفة المدى والتتابع التي يتم وضعها من جانب المتخصصين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، “لن نفاجئ المصريين بأي قرارات خاصة بالتعليم، ولكن سيكون هناك حوارات مجتمعية مستمرة، فجزء من التطوير أن تكون الناس مقتنعة بالتطوير”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لابد أن تكون هناك قناعة من كل الأطراف بعملية تطوير التعليم، انتهى عهد القرارات الفوقية المفاجئة في التعليم، والحوار المجتمعي سيكون سيد الموقف.

وكان بدأ مؤتمر وزير التربية والتعليم المنعقد في مقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد والقرارات النهائية بشأنه.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس على دعمه للتعليم وتطويره في مصر

وخلال المؤتمر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك 25 مليون طالب وهو عدد كبير جدا لابد من الاستثمار فيه لان الدولة حريصة على ذلك

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجراءات امتحانات الثانوية العامة هذا العام مثل العام الماضي تماما بلا أي تغيير أو تعديل في شكل ونظام الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مرت بشكل منضبط وخالي من المشاكل

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعي قوي جدا لإشراك الرأي العام في جميع القرارات التي تصدر لصالح الطلاب لجعلهم مطمئنين وغير قلقين من فكرة التطوير

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج سيكون بها ريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي يتم من حولنا ، مشددا على ان نظام التقييم والامتحانات سيعاد النظر فيه من قبل المراكز المتخصصة في مجال التقويم والخبراء ، وكذلك آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي