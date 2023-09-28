منتخب مصر يواجه البحرين في البطولة العربية للبادل

يواجه منتخب مصر للبادل اليوم منافسه البحرين ضمن فعاليات اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية الأولى للبادل المقامة على ملاعب ندا الشباب بالإمارات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمشاركة 11 دولة.

ويحاول منتخب مصر للبادل تحقيق الفوز بعد الخسارة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الكويت أملا في عودة الإنتصاراتو تحقيق إنجاز البطولة العربية الأولي للمرة الأولي في تاريخه بعد نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العالم العام الماضي.

ووزعت المنتخبات المشاركة في البطولة العربية على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، وعمان، والعراق، والمغرب، بينما ضمت الثانية كلا من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره السوداني أمس في اليوم الأول من البطولة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية، كما فاز المنتخب الكويتي على نظيره الأردني بنفس النتيجة في نفس المجموعة.

وفيما يخص المجموعة الأولى، فاز المنتخب القطري على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة، وضمن إطار نفس المجموعة فاز المنتخب البحريني على نظيره السوري بنفس النتيجة.

أما الفترة المسائية، فشهدت تفوق المنتخب الكويتي على نظيره المصري بنتيجة 2-1، وضمن إطار نفس المجموعة فاز المنتخب البحريني على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة.

وضمن إطار نفس الفترة المسائية بالمجموعة الأولى، فاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة فاز المنتخب العماني على نظيره العراقي.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".