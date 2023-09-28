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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اتهامات الغش.. أنشيلوتي يرد على رئيس أتلتيكو مدريد

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تصريحات أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ضد النادي الملكي.

كات جيل مارين، اتهم ريال مدريد بالغش في المنافسة بسبب إرهاب الحكام ومهاجمة القرارات التحكيمية مما يؤثر على المنافسة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: “أنا لا أهتم بما يقوله مالك أو رئيس أتلتيكو مدريد، الجميع يقول أو يفعل ما يريد”.

وأضاف: "ببساطة أقول أن جيل مارين قد ارتكب خطاً كبيرا، لا أحد مثالي".
وعن الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، في مسابقة الدوري الإسباني، أجاب: “أنا قلق بشأن الأداء نهاية الشوط الثاني، لأننا تباطأنا ولم نكن نسيطر بشكل جيد على المباراة مع دفاع قليل الكثافة”.

ولفت: "حاولنا البدء بقوة لتجنب المشاكل واستعدنا عدداً كبيراً من الكرات، في الشوط الأول افتقرنا إلى الدقة في التسديد بينما افتقرنا إلى الشدة في الشوط الثاني، في هذه الفترة من الموسم تتراجع شدة جميع الفريق لأن الإرهاق كبير".

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