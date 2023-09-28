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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يحث مواطني شبرا الخيمة على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

التقى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجموعة العمل لبحث الترتيبات اللازمة لتسهيل كافة الخطوات لدعم المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد النائب محمد عبد العزيز على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات رئاسية بكل الضمانات اللازمة من توافر قاضي على كل صندوق ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، وكذلك متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية. 
وتحدث النائب محمد عبد العزيز عن الدور الذي يجب أن يقوم به كافة المهتمين بالعمل العام بمدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية من دعم المشاركة السياسية والمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التصويت في الانتخابات حق وواجب ومن حق الجميع أن يقول رأيه بحرية تامة، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتخذت منهجا لدعم المشاركة السياسية للجميع بكل حرية وديمقراطية.
وأكد النائب محمد عبد العزيز تقسيم كل مجموعة من فريق العمل بحسب منطقتها ليكون دورها العمل وسط الجماهير لحثهم على المشاركة الشعبية في الانتخابات وتسهيل كافة التحديات لوصول الناخبين إلى مقار الانتخابات أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر أيام إجراء الانتخابات، مؤكدا استمرار هذه اللقاءات مع مجموعات من أهالي شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية للعمل من أجل أن تقدم شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية نموذجا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية.

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