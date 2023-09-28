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تعليم

"بحوث الإلكترونيات" و"أمانة المشروعات القومية" يتابعان نسب تنفيذ المشروعات الجديدة

رئيس معهد بحوث الإلكترونيات
رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم

التقت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، مع عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء المهندس هيثم مازن؛ وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية بالمعهد والمدينة العلمية والغرفة النظيفة، وتذليل أية معوقات أمامها، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.


وفي مستهل اللقاء، قدمت شيرين محرم عرضًا مرئيًا حول المعهد والأقسام العلمية التي يضمها، وكذلك المعامل البحثية المركزية والمتخصصة، فضلًا عن عرض الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (STPERI) التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات كأول مدينة علمية وتكنولوجية متخصصة في أبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر.


وخلال فعاليات اللقاء، رافقت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، المهندس هيثم مازن في جولة تفقدية؛ لمتابعة معدلات التنفيذ لتجهيزات ومباني المعهد، والأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، وأيضًا متابعة مشروع إنشاء الغرفة النظيفة لصناعة أشباه الموصلات، حيث تم رصد أهم التحديات والمتطلبات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات، وذلك بحضور الدكتور محمود فخر المشرف على الأقسام العلمية والإدارة العامة للمعامل المركزية بالمعهد، والدكتور محمود سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية بالمعهد، والاستشاريين المسئولين عن تلك المشروعات.


وخلال الجولة، تفقد المهندس هيثم مازن المعامل المركزية بالمعهد، ومنها معمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، معمل النمذجة والتصميمات، معمل معالجة المخلفات الإلكترونية، معمل الأبحاث وتصنيع البطاريات الليثيوم أيون، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، معمل الواقع التخيلي والمعزز، معمل تصنيع وقياس دوائر الموجات الملليمترية.


وأوضحت شيرين عبدالقادر أن هناك بعض المتطلبات اللازمة والضرورية لاستكمال الأعمال بمشروعات معهد بحوث الإلكترونيات؛ تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء من خلال المهندس هيثم مازن، مشيرة إلى أنه تم وضع مقترح للحلول اللازمة لها.

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