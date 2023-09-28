بحضور الأهلي.. تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لليد أبطال الدوري

عقد الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال أبطال الدوري للأندية، بحضور مندوبي الأندية المشاركة في البطولة وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام، لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بالبطولة التي تقام في الكونغو برازافيل .



حضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من هاني النجدي المدير الإداري ومحمد أبو زيد ومحمد سليمان، إداريي الفريق، حيث تقرر خلال الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للبطولة، ومن بينها جدول المباريات وموعد وصول ومغادرة الفرق، والنزول لإجراء عمليات الإحماء في أرض الملعب.



ويلعب رجال يد الأهلي في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.



ويتواجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولي إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.