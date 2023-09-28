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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرّف على مواعيد مباريات «سيدات يد الأهلي» في بطولة إفريقيا

صدى البلد

تلقى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي جدول مواعيد مباريات بطولة إفريقيا أبطال الدوري التي في الكونغو.


ووفقًا للتعديل الذي أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جاءت مواعيد مباريات «سيدات يد الأهلي» كالتالي:
يفتتح فريق «سيدات يد الأهلي» مبارياته في البطولة عندما يلتقي مع فريق جران دي سيل الكونغولي غدا الجمعة 29 سبتمبر الجاري في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويخوض الأهلي ثاني مبارياته أمام فريق نزيكو الكاميروني يوم 1 أكتوبر في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.
 

وفي آخر مباريات دوري المجموعات يواجه الأهلي فريق بريميرو الأنجولي يوم 2 أكتوبر في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
 

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة : منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

 

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