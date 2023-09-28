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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أشرف رشاد يزكي الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف

وقع المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال حضوره صباح اليوم، الخميس، مقر مجلس النواب، للتوقيع على نموذج التزكية.

وقال "رشاد"، في تصريحات له، إن ترشح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة ضرورة وطنية ومطلب شعبي لاستكمال مشروعنا الوطني وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

وأضاف أن تزكيته للرئيس السيسي رد لجزء من الجميل الذي قدمه رئيسنا وبطلنا الوطني المخلص في الذود عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلمه.

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