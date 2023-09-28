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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

صدى البلد

استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية دورة تدريبية لمدة أسبوع عمل في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2023، وذلك في مجالات بناء القدرات وتنمية المهارات الدبلوماسية لمجموعة من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.


ونظم المعهد هذه الدورة، التي شارك فيها 20 موظفاً من الأمانة العامة للجامعة، بالتنسيق بين السفير وليد حجاج مدير المعهد الدبلوماسي والسفير عبد الله سرور الجرمان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المندوب المصرى الدائم بجامعة الدول العربية.


وصرح السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بأن إنعقاد هذه الدورة يأتي في سياق علاقات التعاون الممتدة بين المعهد والجامعة فى مجالات التدريب الدبلوماسي وبناء القدرات، حيث تناولت مجموعة من القضايا المتصلة بالتطورات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الدولية وعلى الصعيد متعدد الأطراف وفي المنطقتين العربية والأفريقية، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات المرتبطة بالقانون الدولي، وبتنمية القدرات الدبلوماسية في مجالات المهارات الدبلوماسية، والصياغة، والمراسم، وتنظيم المؤتمرات، والاتيكيت.


كما شهدت الجلسة الختامية تسليم شهادات إتمام الدورة للسادة المشاركين، وذلك بحضور السيد مدير المعهد الدبلوماسي والسيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والذي أبدى تطلعه لمواصلة هذا التعاون والإستفادة من خبرات وتجارب المعهد لتأهيل وتطوير مهارات موظفي الأمانة العامة.
 

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدبلوماسية السفير وليد حجاج جامعة الدول العربية معهد الدراسات الدبلوماسية

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