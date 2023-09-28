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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتوفير كافة مستلزمات الطلاب بمعارض "أهلا مدارس"

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بتنظيم معارض "أهلا مدارس" لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.


ووفقا لبيان للمحافظة تابع رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة معارض "أهلا مدارس" التي أقيمت بمختلف المناطق وأحياء الإسكندرية لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرها من الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية وجميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.


وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المعارض تبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

الاسكندرية أهلا مدارس محافظ الاسكندرية

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