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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من مختلف الجنسيات|مرسى علم والغردقة يستقبلان 121 رحلة طيران و24 ألف سائح

صدى البلد

 استمرت منتجعات مرسى علم والغردقة في استقبال السيّاح من مختلف الجنسيات على مدار يوم الخميس، مع استمرار نسب الإشغال العالية.

وكشفت جداول الوصول في المطارين عن وصول حوالي 24 ألف سائح في يوم واحد، على متن 121 رحلة طيران، وتتصدر الرحلات الألمانية القائمة في عدد الوصول.

مطار مرسى علم الدولي استقبل اليوم 14 رحلة طيران دولية أوروبية، حملت معها حوالي 3 آلاف سائح، وذلك ضمن إجمالي 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بدءًا من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

جداول الوصول لليوم تشير إلى وصول الرحلات من عدة دول مختلفة، بما في ذلك 6 رحلات من ألمانيا، ورحلة واحدة من بولندا، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من المجر ورحلة من النمسا، ورحلتين من إيطاليا.

من ناحية أخرى، استقبل مطار الغردقة الدولي 21 ألف سائح و107 رحلات طيران، مع تراجع أعداد السياحة الداخلية تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

تعكس هذه الأرقام استمرارًا في ازدهار قطاع السياحة في مناطق مرسى علم والغردقة، حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وجهات السفر السياحية في العالم وتستضيف السياح من مختلف أنحاء العالم.

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