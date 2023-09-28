مجلس الشباب يحتفل بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع قبائل الأشراف

أقام مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان احتفالا بمناسبة مولد النبوي الشريف بالتعاون مع اتحاد شباب قبائل الأشراف، حيث أقيمت الاحتفالية بمؤسسة الأهرام بحضور لفيف من رموز المجتمع المصري وأعضاء البرلمان وقيادات عائلات الاشراف من المحافظات المصرية المختلفة والعديد من مؤسسات المجتمع المدني ،حيث بدء الاحتفال بالسلام الوطني ثم ايات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبدالله المحمدي .

وتلي ذلك جلسة حوارية بعنوان دور قبائل الاشراف في المشاركة في التاريخ المصري وكيف يمكن تعزيز مشاركتهم في قضايا التنمية.



وصرح محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو مناسبة لها جلالها ومحبتها الغامرة لدي المصريين وان محبة آل البيت شئ اصيل في وجدان الشعب المصري وهذا اليوم دوما يأتي بنفحات عطره من تلك النفحات هذا العام يأتي إجتماع شباب الأشراف ليعلنوا ان اتحادهم ليس بديلا لأحد ولا يسعي ليحل محل أي كيان قائم ولكنه جاء يكمل مسيرة الكيانات القائمة ويوحد جهود شباب قبائل الأشراف من أجل المساهمة في عملية بناء الجمهورية الجديدة .



وأضاف ممدوح : "كما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان لجميع الفئات المجتمعية، وعلى رأسهم الشباب لذا جاء مجلس الشباب المصري ليطلق مشروعه تحت مسمى البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب قبائل الاشراف بالشأن العام للمساهمة في معالجة التحديات التي أفردتها الاستراتيجية ومنها عزوف الشباب المصري عن المشاركة في الشأن العام". مؤكداً على أن مصر ستظل دوما هي رمز للوحدة والريادة في العمل المجتمعي وذلك بفضل الرؤية الواعية للقيادة السياسية وحفاظ الشعب المصري العظيم علي هويته وتمسكه بتاريخه وعراقته وأصوله.



واختتمت الاحتفالية بفقرات من الابتهالات الدينية والتواشيح وفقرة شعرية عن تاريخ عائلات الاشراف في مصر .



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