مسيرات بالسيارات في مرسى علم لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات 2024

أكد المواطنون في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر دعمهم القوي لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2024، حيث خرجوا في مسيرات بالسيارات في شوارع المدينة تعبيرًا عن تأييدهم.

وشهدت محافظة البحر الأحمر توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري في مدن "الغردقة وسفاجا ورأس غارب والقصير والشلاتين ومرسى علم" لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس السيسي، مما يعكس دعما واسعًا له من قبل أبناء محافظة البحر الأحمر.

ويأتي ها الدعم من المواطنين في ضوء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدول زمني لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمواطنين المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس البلاد القادم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية بعد انتهاء العملية الانتخابية بمعرفة الهيئة.