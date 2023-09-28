تنفيذ مشروع تطوعي مجتمعي لدهانات وتشجير مركز شباب شلاتين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (الإدارة العامة لتنمية الشباب)، بالتعاون مع مركز شباب شلاتين بمدينة شلاتين، مشروعا تطوعيا مجتمعيا داخل القرى الأكثر احتياجا لنظافة ودهانات وتشجير مركز الشباب، بمشاركة ما يقرب من 50 عضوا من أعضاء أندية التطوع والفتاة بالمركز.

وأوضحت نادية ابراهيم السيد، مدير الإدارة العامة للشباب، أن المشروع التطوعي يأتي ضمن خطة دعم أندية الفتاة والتطوع بالإدارة، والذى يهدف إلى تجميل القرى الأكثر احتياجا.

تم التنفيذ بمتابعة سامية أحمد محمد، منسق أندية الفتاة بالمحافظة، وحنان محمد ثروت، منسق أندية التطوع بالمحافظة، بحضور مصطفى صبحى، مدير إدارة شباب شلاتين، وعوض الله كرار عوض الله، المدير التنفيذي لمركز شباب شلاتين.