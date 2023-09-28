تصريح مثير لـ لاعب أرتا سولار قبل مباراة الذهاب أمام الزمالك|شاهد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات لاعبي ارتا سولار عن مباراة الذهاب أمام نادي الزمالك.

وقال “لاعب أرتا سولار عن مباراة الذهاب أمام الزمالك أهدرنا العديد من الفرص الواضحة، لذلك نعم كان بالإمكان الفوز بنتيجة أكبر”.

يعقد في الرابعة عصر غدا الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي بأحد فنادق القاهرة، للاتفاق على زي الفريقين في اللقاء، وبعض الأمور الإدارية.

ومن المقرر أن يحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة اللقاء وممثلي نادي أرتا سولار.

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.