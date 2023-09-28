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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مباريات اليوم

الأهلي يواجه فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد

صدى البلد

يلتقى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم، مع فريق فاب الكاميروني، في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالكونغو.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي لتحقيق ضربة بداية قوية بالبطولة.

عقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم- عبدالرحمن فيصل- إبراهيم المصري- محمد مجدي- نبيل شريف- أحمد خيري- سيف هاني «فوكس»- أحمد راضي- محسن رمضان- محمد لاشين- ياسر سيف- أحمد عادل- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- أحمد هشام «سيسا»- عبدالعزيز إيهاب «زيزو»- محمود عبدالعزيز «جدو»- راضي محمد راضي.

ويلعب رجال يد الأهلي في المجموعة الأولي في البطولة إلى جانب فرق جي إس كيه من الكونغو الديمقراطية – فاب الكاميروني – بي إم سي الكونغولي.

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