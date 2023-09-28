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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد السجيني يشرح أسباب تزكيته الرئيس السيسي

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

وقع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، نموذج تزكية مرشح الرئاسة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “السجيني” للصحفيين البرلمانيين عقب توقيعه النموذج: "المجلس يشهد حالة زخم منذ الصباح لتوقيع طلبات التزكية بأعضاء ممثلين لأحزاب مختلفة مثل الوفد والشعب الجمهوري، وهم لديهم مرشحون، وقمت بتزكية الرئيس السيسي كمرشح لفترة رئاسية جديدة، فحزب مستقبل وطن الذى أنتمي إليه أعلن منذ فترة دعم وتأييد "السيسي" مرشحا، وهذا يدل على وجود زخم ديمقراطي لممارسة العملية الانتخابية.

وأضاف: "المنصب الرئاسي ثقيل وله وقاره ويرتب حملا وعبئا على الضمير الوطني للنواب لأنه مرتبط بأمانة الاختيار، ومؤكد أن النواب المستقلين سيكون لهم دور رغم أنهم ليس لديهم التزام حزبي، إلا أن وجودهم فى المشهد اليوم لتوقيع نماذج التزكية يؤكد أن هناك استيعابا لفكرة ومسئولية النائب ودوره فى العملية الانتخابية، بغض النظر عن اسم المرشح أو انتمائه الحزبي".

وتابع: "اختياري للرئيس السيسي مبني على قواعد شخصية وعقلية ووجدانية ترتبط بي شخصيا بعيدا عن الالتزام الحزبي، فقد عملت 8 سنوات نائبا وقبلها شهدت على الحراك السياسي لمصر فى السنوات السابقة لعام 2015، وكل هذه الخلفية تجعلني أنظر للأمور نظرة عملية مجردة، واختيار السيسي لاستكمال مشواره وحلمه لإعادة بناء هذا الوطن". 

وحول تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الحالي، أوضح "السجيني": “الأزمة الاقتصادية فرضت نفسها علينا جميعا، ويجب أن يتجه المجهود نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المشتركة، وضرورة خفض السياسات المالية الخاصة بالاقتراض واستبدالها بمشروعات مشتركة تستهدف توطينا حقيقيا للتكنولوجيا وبعض الخامات التصنيعية بغرض خفض الطلب على العملة الصعبة”.

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