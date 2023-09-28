عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة سرياس A الدولية بقبرص

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة سرياس A الدولية، والمقامة في قبرص خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في قبرص، الدكتور محمد سعد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب المنطقة الأولى لاتحاد شمال أفريقيا للكاراتية ، بينما يقود المنتخب فنيا إبراهيم مجدي موسى مدرب الكاتا.

بالإضافة إلى الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، طارق رجائي، أحمد رزق، عصام علي، أحمد محمد صابر، هيثم فاروق، محمود سمير“.

وتضم قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين ولاعبات في منافسات الكاتا فردي والجماعي وهم: “زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد رفعت، آية هشام محمد، أسماء مجدي عبد الله، نهى عمرو فؤاد“.

وكان قد أقيم الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، حفل احتفال وتكريم للأبطال الذين حققوا ميداليات متنوعة في مختلف البطولات التي شاركوا بها خلال موسم 2022-2023.

وقد شهد الحفل حضور المسؤولين الرياضيين، بالإضافة إلى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية.

المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها زي موحد في المدارس لكننا حددنا ضوابطه

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

ينبع من الداخل|هند قطب: عدم الإحساس بالأمان يصعب على الإنسان أداء مهامه الحياتية|فيديو

الأهلي يعاني قبل دوري الأبطال| الإصابات تطارد "الأحمر".. وغياب 6 نجوم عن إياب سان جورج

ماذا نفعل من مغرب الخميس لمغرب الجمعة ؟.. الإفتاء: 8 أمور

صفعته وتعدت عليه بألفاظ خارجة.. تفاصيل جديدة حول خلاف لقاء سويدان وميدو عادل

سعر أغلى سيارة في تاريخ مرسيدس مايباخ.. صور

100 يوم صحة: تقديم 367 ألفا و334 خدمة في المبادرات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

فيديو

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ