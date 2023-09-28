قائمة منتخب الكاراتيه ببطولة سرياس A الدولية بقبرص

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة سرياس A الدولية، والمقامة في قبرص خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في قبرص، الدكتور محمد سعد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب المنطقة الأولى لاتحاد شمال أفريقيا للكاراتية ، بينما يقود المنتخب فنيا إبراهيم مجدي موسى مدرب الكاتا.

بالإضافة إلى الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، طارق رجائي، أحمد رزق، عصام علي، أحمد محمد صابر، هيثم فاروق، محمود سمير“.

وتضم قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين ولاعبات في منافسات الكاتا فردي والجماعي وهم: “زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد رفعت، آية هشام محمد، أسماء مجدي عبد الله، نهى عمرو فؤاد“.

وكان قد أقيم الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، حفل احتفال وتكريم للأبطال الذين حققوا ميداليات متنوعة في مختلف البطولات التي شاركوا بها خلال موسم 2022-2023.

وقد شهد الحفل حضور المسؤولين الرياضيين، بالإضافة إلى حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية.